“Klikkami”: nuovo singolo di Eleonora Quinci

Dopo l’ultimo singolo “Io non mi fermo” uscito il 31 Marzo 2017, Eleonora Quinci, cantante e autrice veneziana, torna con un nuovo singolo KLIKKAMI e una nuova collaborazione con l’etichetta discografica URANIA Corporation Music di Michele Siviero, che ha voluto credere in Eleonora producendo in collaborazione il primo brano inedito pubblicato dall’etichetta.

A partire dal 18 di Maggio il brano sarà in rotazione radiofonica e in tutti i digital stores e sarà accompagnato dal videoclip ufficiale disponibile sui canali ufficiali dell’artista https://www.facebook.com/EleonoraQuinci/ http://www.uraniacorporation.com

Il nuovo singolo prodotto e distribuito da URANIA Corporation Music, ha visto la collaborazione di Daniela Galli e Andrea Bassani per il testo e di Walter Bassani per la parte musicale.

Il chitarrista di Eleonora, Matteo Calvagno, ha dato un tocco “rock” al brano con le sue chitarre sempre piacevoli da ascoltare.

KLIKKAMI nasce due anni fa, periodo in cui l’artista si rende conto di come la dipendenza da social abbia travolto ormai tutti.

Abbiamo bisogno dei social per apparire migliori, esagerare, andare oltre i nostri limiti, condividere anche gli aspetti più personali, mostrare cose non del tutto reali.

Con KLIKKAMI l’artista prende con ironia questo bisogno/ricerca di più “click” ad ogni costo, invitando a riflettere sull’importanza della vita reale e dei social.