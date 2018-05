AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL

PREMIO NAZIONALE DI POESIA ISOLA D’ELBA

Ascoltando i Silenzi del Mare

Ascoltando i Silenzi del Mare: è questo il titolo del Premio Nazionale di Poesia alla sua prima edizione promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Portoferraio, dall’Atelier Spazio Galleria di Giovanni Ronzoni, da Edizioni Corbu e con il patrocinio del Comune di Portoferraio.

Il Premio nasce dal desiderio dell’Architetto Giovanni Ronzoni, poeta e artista, che ha voluto dedicare il premio di poesia all’Isola d’Elba: “la sua storia e i suoi paesaggi sono un incantevole luogo d’ispirazione per ogni artista ed è per questo motivo che ho deciso di dedicare all’isola un premio di poesia”, afferma Giovanni Ronzoni.

Il Premio è aperto a tutti e si articola in più sezioni; per tutte le sezioni è obbligatorio compilare la scheda di partecipazione (una scheda per ogni sezione di partecipazione, con liberatoria per i minori).

Le sezioni previste sono:

Sezione A Poesia Inedita dedicata all’ Isola d’ Elba

Sezione B Poesia Inedita a tema libero

Sezione C Poesia Silloge Inedita a tema libero

Sezione D Poesia Edita a tema libero

Sezione E Video Poesia inedita dedicata al mare

Il termine per la presentazione degli elaborati 15 luglio 2018; tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del premio di poesia http://www.overdrivedesign.info/ascoltando-i-silenzi-del-mare/index.php

La premiazione avverrà nei primi quindici giorni di settembre a Portoferraio presso il Chiostro del Centro Culturale e prevede, oltre alla cerimonia di premiazione, una Lectio Magistralis sulla storia della poesia tenuta dal Prof. Francesco D’Episcopo, vincitore di premi alla carriera e per le singole opere, storico e critico letterario, uno dei più alti riferimenti della cultura meridionale.