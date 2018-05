Anastacia – “Evolution tour”

La leggenda del pop Anastacia – la fantastica voce dietro ai clamorosi successi ‘I’m Outta Love’ e ‘Left Outside Alone’ – torna in Europa nel 2018 per il suo “Evolution tour”.

Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo e celebrerà il suo settimo lavoro, ‘Evolution’, con il nuovo tour.

Registrato a Stoccolma con il produttore esecutivo Anders Bagge (Celine Dion, Janet Jackson, Madonna) e il suo team dei Baggpipe Studios, ‘Evolution’ segna un ritorno all’Anastacia del vecchio sound accattivante che si alterna con orecchiabili brani pop e toccanti ballate, tutto dominato dalla sua inconfondibile caldissima voce.

Dopo il fenomenale ‘Ultimate Collection Tour’ da 110 date, nel 2016-17, Anastacia torna in splendida forma con ‘Evolution’ e con il nuovo tour che toccherà l’Italia a maggio per 4 indimenticabili live .

Anastacia ospiterà ,come support act nel suo Evolution Tour, Lauren Ray. Al Teatro EuropAuditorium di Bologna arriverà MERCOLEDÌ 9 MAGGIO (ore 21.00).

Nel corso del suo ‘Ultimate Collection Tour’, Anastacia ha annunciato una partnership con Cancer Research UK e ha fatto una donazione personale all’organizzazione benefica per finanziare nuove ricerche salva-vita nel campo del tumore al seno, malattia che ha superato due volte.

Anastacia vuole incoraggiare fan, amici e supporter a fare donazioni per incrementare i fondi destinati alla ricerca contro il tumore al seno, in mondo da migliorare le possibilità di sopravvivenza.

Parlando del nuovo tour, Anastacia ha detto: “Sono così emozionata di tornare in Europa e suonare brani da Evolution. Ho registrato l’album mentre ero in tour con Ultimate Collection e non vedo l’ora di condividere queste canzoni con i miei fan.”