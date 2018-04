L’attività Ronald Ristrutturazioni ha sede nella via Repubblica pedonale.

Da anni si occupano in maniera professionale di manutenzione, ristrutturazioni sia per abitazioni che per spazi commerciali, negozi, caffetterie, studi professionali e aziende.

I lavori eseguiti vanno dalla ristrutturazione o costruzione di spazi, locali, impianti idraulici, elettrici, antifurto, motorizzazioni di tapparelle.

L’azienda fornisce anche lavori di falegnameria, fabbro e fornisce lo studio e la progettazione di interni

Rifiniture ed imbiancature, rifacimento di bagni, cucine

Grazie alla collaborazione con diversi professionisti, possiamo fornire i seguenti servizi: lavori di impermeabilità , rifacimento facciate, tetti e cappotti termici

Con la Tessera Sconti Dietro la Notizia, Sconto da valutare in base al tipo di lavoro richiesto

Siamo Qui

Ronald Ristrutturazioni

via Repubblica, 27

Novate Milanese

Informazioni: 339.6433247