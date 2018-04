“Barracuda”, nuovo singolo dei BoomdaBash

Da Venerdì 6 Aprile sarà disponibile su Spotify, su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Barracuda”, l’atteso nuovo singolo dei BoomdaBash in feat con Fabri Fibra e Jake la Furia.

Barracuda è il singolo che segna il grande ritorno in musica dei Boomdabash, una delle migliori band reggae d’origine salentina in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi raggae, soul, drum and bass e hip hop.

Il brano prodotto da Takagi &Ketra è un mix energico di elementi diversi che conferma l’innata versatilità del gruppo nel muoversi con grande agio in diversi range e stili musicali, fino a spaziare nell’hip hop, accanto a due grandi nomi del del rap italiano come Fabri Fibra e Jake la furia, senza dimenticare la contagiosa solarità che li ha sempre contraddistinti.

Grazie ad un sound coinvolgente e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dal primo ascolto “Barracuda è un pezzo di grande impatto. Il brano paragona la figura del Barracuda alla rivincita di tutte quelle persone che, spesso timide e introverse, sin da piccole sono state emarginate, persone che con forte determinazione e mille sacrifici sono riuscite a riemergere, diventando più forti di prima, abbattendo per sempre le paure che li affligevano.

“Nuoto veloce come un barracuda… in questo mare di squali paura nessuna… io pesce piccolo tu barracuda”

Il brano riflette l’esperienza musicale diretta di Boomdabash. La band è riuscita nel corso degli anni a conquistare credibilità nel music show biz lottando in un mare di squali con tutte le proprie forze senza nessuna paura, proprio come dei Barrauda.

In un mondo che non ha pace Il testo esalta inoltre il successo di tutte quelle persone che con coraggio sono riuscite a riprendere in mano la loro esistenza, lottando per la propria libertà, valore assoluto e inalienabile di ciascun individuo che nessuno può permettersi di negare.

Il video clip del brano, diretto dal giovanissimo Enea Colombi, sarà disponibile su Vevo da Lunedì 9 Aprile e vedrà protagonista un bambino timido e introverso che grazie all’aiuto di una ragazzina alla fine della storia riuscirà ad avere la meglio sui bulli.

