Mahmood: “Uramaki” – nuovo singolo

“URAMAKI” è il nuovo singolo di Mahmood dal 27 aprile su tutte le piattaforme digitali.

Dopo aver duettato con Fabri Fibra in “Luna” e pubblicato lo scorso giugno il singolo “Pesos”, Mahmood torna con “URAMAKI” un brano da lui scritto e composto con la collaborazione di Francesco Fugazza e Marcello Grilli (MUUT), produttori con cui l’artista italo egiziano sta lavorando da tempo, perfezionando sempre più la scrittura e i suoni delle canzoni.

Premetto che sotto la doccia canto da paura… ma quel pomeriggio avevo cantato di merda.

Questa volta ho aspettato un po’. Volevo fosse tutto come l’avevo immaginato. Volevo descrivere tutto quello che ho passato in quest’ultimo anno: persone che ho conosciuto, bar dove ho bevuto, relazioni che ho buttato…tutto. Sono felice.

Racchiudere tutto ciò in una parola potrebbe sembrare riduttivo, ma pur sempre un bell’inizio.

(Mahmood)