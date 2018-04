Newlove | Zelig Cabaret

Giovedì 5 aprile 2018 alle ore 21:00, presso il mitico ZELIG CABARET di Milano, PAROLE NOTE LIVE presenta il nuovo spettacolo di poesia, cinema e musica intitolato #NEWLOVE.

PAROLE NOTE è il progetto ideato da Maurizio Rossato che include il programma di Radio Capital (in onda ogni mercoledì alle 23:00), il libro PAROLE DRITTE AL CUORE (Mondadori Best-Sellers Oscar) e i tre album che raccolgono testi interpretati da alcuni grandi protagonisti del panorama cinematografico, teatrale e musicale contemporaneo (da Gassman, Santamaria, Timi, Mastandrea a Mengoni, Arbore, Sangiorgi, solo per citarne alcuni).

Con gli anni il format trova la sua naturale evoluzione nel live teatrale: una declinazione che combina musica e testi a un’evocativa selezione di immagini cinematografiche. Nasce così uno spettacolo della poesia capace di coinvolgere il pubblico e accompagnarlo in un sorprendente percorso emotivo.

In scena, Maurizio Rossato fonde la sequenza di video al tappeto musicale su cui si stagliano le parole interpretate da Giancarlo Cattaneo. Attraverso le letture si esplorano sentimenti, relazioni, fasi della vita e si intraprende un inaspettato viaggio interiore. Un’alternanza ponderata di commozione e sorriso dà impulso all’onda emozionale che avvolge gli spettatori e crea un immediato legame empatico tra palco e platea.

Assistere alla performance è come immergersi nella visione di un film avvincente; un’esperienza assimilabile alla magia del grande schermo. Per questo il live è spesso descritto come ‘un cinema della poesia’. La proposta 2018 si intitola #NEW LOVE e, oltre alla tradizione letteraria, pone l’accento sulla creatività dei poeti di nuova generazione, spaziando tra scrittori, cantautori, instapoet. Si intrecciano così i versi di Pablo Neruda e Alda Merini a quelli di Rupi Kaur e Marwan.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO – INIZIO SPETTACOLO ore 21.00

ZELIG CABARET – Viale Monza 140 – 20125 Milano – www.areazelig.it – Ingresso consentito ai maggiori di anni 14

ingresso: tavolo 15 euro – tribuna 12 euro

I prezzi indicati si intendono senza consumazione ed eventuale prevendita

Infoline e prenotazioni tel. 02.255.1774 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – nelle sere di spettacolo anche dalle 18 alle 20.00 – sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.00). Acquisti online su www.ticketone.it