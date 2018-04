Mostra: “Immagini di una vita – Colori di ricordi e di pensieri”

Sabato 7 aprile 2018 nelle Sale della Villa Puricelli Guerra di Sesto San Giovanni, patrimonio storico della città di Sesto San Giovanni, apre la mostra dal titolo “Immagini di una vita – Colori di ricordi e di pensieri” di LUIGI MELLA. La mostra verrà inaugurata alle ore 16.00 dal Critico Giorgio Peduzzi e rimarrà aperta al pubblico fino al 21 aprile ad ingresso libero.

In mostra un’accurata selezione di cinquanta opere olio su tela – dagli anni ottanta ad oggi – in dialogo con nuove composizioni scultoree, attualissimi libri d’artista datati 2018, per ripercorrere storicamente le tappe più significative dell’intera opera del maestro Luigi Mella e per conoscere tutta la sua cultura artistica.

Figlio d’arte ma pittore per vocazione, Luigi Mella collega la memoria del suo vissuto alla trasparenza del suo animo umano, così come nel senso della mostra e delle opere esposte attraverso le sue parole: “Schegge di vita, realtà, fantasie, pensieri e parole mai dette, rese visibili nei miei dipinti e nei miei libri mai scritti”.

Egli, infatti, diffonde un concetto raccontato per immagini, una passione che si riflette prepotentemente anche nei bianchi delle sculture tuttotondo della sua ultima produzione, pièces uniques scaturiti dalla sua fervida creatività.

Immortalati come scatole dei ricordi dove lucchetti e catene si contrappongono alla dolcezza del bianco della materia, delicati come un ricamo o ruvidi come una laccio, questi libri d’artista sono lavorati con le mani e con un amore che va raccontato ma protetto e che ci regala, ancora una volta, la sua firma d’ artista sempre aperta alla sperimentazione e all’amore per la vita.

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

GALLERIA D’ARTE – VILLA PURICELLI GUERRA – Via Puricelli Guerra, 24 Sesto San Giovanni – MM1 Sesto Rondò

Mostra: Luigi Mella “Immagini di una vita – Colori di ricordi e di pensieri”

Opening: Sabato 7 Aprile ore 16.00

Apertura della mostra dal 7 al 21 Aprile 2018 ingresso libero

Orari di apertura: da martedì a venerdì 10.00-12.00 – 15.00-18.00

Sabato e domenica 9.00 – 12.00 15.00-18-30

Informazioni al pubblico:

Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli”

Villa Visconti d’Aragona – Via Dante 6

Sesto San Giovanni – MM1 Sesto Rondò”

Tel. 02-24968816 – 8808 – 8800

Email: biblioteca.sestocentrale@csbno.net

www.sestosg.net