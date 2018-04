Liam Gallagher : due nuovi concerti in Italia

Liam Gallagher torna in Italia con due nuovi concerti. Il celebre artista inglese si esibirà infatti il prossimo 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) ed il giorno seguente, il 16, al Palalottomatica di Roma.

I biglietti per i due show saranno disponibili dalle ore 10.00 di mercoledì 4 aprile in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it per 24 ore. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 6 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

L’album di Liam, intitolato “As You Were”, è andato al primo posto nella classifica inglese degli album più venduti e la versione vinile del disco è stata la più venduta degli ultimi 20 anni. Il disco è stato ora certificato platino in Inghilterra e ha raggiunto oltre 60 milioni di stream su Spotify. Gallagher ha ricevuto invece il premio Q Icon e Best Live Act ai Q Awards e il prestigioso “Godlike Genius” Award agli NME.

Tra le varie canzoni contenute nel disco troviamo “Wall Of Glass”, “Chinatown”, “For What It’s Worth”, “Greedy Soul e l’ultimo singolo “Paper Crown”. L’album è prodotto da Dan Grech-Marguerat (Radiohead, Lana Del Rey ,The Killers) e Greg Kurstin (Adele, Sia, P!nk, Foo Fighters).

Riguardo al disco, che riprende e rivisita allo stesso tempo certe influenze musicali anni ’60 e ’70, Liam ha dichiarato: “Non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi ipergalattici. È lo stesso suono di Cold Turkey di Lennon, degli Stones, dei classici. Ma fatti a modo mio, ora”.

La copertina dell’album è un’iconica nuova immagine di Liam scattata dal celebre fotografo, fashion designer e direttore creativo Hedi Slimane. L’album è disponibile nella versione CD, CD DELUXE e LP.

Liam è attesissimo sul palco degli I-DAYS il prossimo 21 giugno all’AREA EXPO- Experience Milano.