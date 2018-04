Il primo e-book di Radio 24

Fake news: burla o complotto?

Ecco perché la rete fa paura a molti

Stando ad un detto popolare “una bella bugia è meglio di una brutta verità”, perché le storie ben raccontate, per quanto false, ci piacciono. Per questo sono difficili da sempre da sradicare.

Per esempio: Napoleone non era basso, Maria Antonietta non disse mai del popolo affamato “mangino brioche”, Einstein non andava male a scuola. Ma se le fake news sono vecchie quanto è vecchio il mondo, perché ora fanno così paura? Dai vaccini, alle interferenze nelle campagne elettorali, agli attacchi terroristici: quanto fa paura la rete?

Il Congresso americano è in allarme, Washington e Mosca sono sull’orlo di una crisi diplomatica, in Francia Macron sta studiando una legge anti bufale, l’Europa prepara una road map per fermare l’emergenza.

E noi? Le sappiamo riconoscere? Come ci difendiamo? Dopo La Bufala in tavola, Fake finance in tasca, le bufale che fanno male ai nostri risparmi e Gli speciali di Radio 24 -fake news vi spieghiamo come nascono le fake news e perché il 2018 è l’anno della guerra dichiarata al falso in rete.

Un omaggio della redazione di Radio 24