Come fare per inviare fax da cellulare

I nostri smartphone sono diventati col tempo sempre più indispensabili. Oltre a tenerci in continuo contatto con i nostri amici ed a permetterci di ascoltare musica, giocare e guardare video, così come leggere le ultime notizie, gli smartphone di ultima generazione sono diventati preziosissimi anche per quel che riguarda il mondo del lavoro.

I dispositivi tecnologici mobile, infatti, svolgono in tutto e per tutto il ruolo svolto per anni dal personal computer, con la differenza che con lo smartphone si può andare praticamente ovunque ed avere tutto a portata di mano.

Tanti professionisti che hanno a che fare con le migliaia di documenti importanti ogni giorno hanno, infatti, la possibilità di gestirli al meglio grazie alle app di fax online. Si tratta di una delle novità più importanti degli ultimi anni, che trasforma il proprio smartphone in un vero e proprio fax portatile. In questo scenario si è fatto largo eFax, uno dei servizi di fax online più conosciuti ed apprezzati. Per poter accedere in ogni momento ai servizi di eFax è possibile scaricare l’app connessa al sito di eFax.

L’app è molto semplice da utilizzare, disponibile per i dispositivi iOS e Android, e consente di inviare e ricevere fax grazie ad una interfaccia semplice e intuitiva. Dopo aver scaricato l’app di eFax, bisogna procedere con la registrazione online inserendo i vostri dati personali, e dopo pochi minuti potrete inviare e ricevere fax direttamente sullo schermo del vostro smartphone. Scegliendo il file da inviare, avendo avviato precedentemente l’app di eFax, basta inserire il numero di fax del destinatario ed inserire il file precedentemente selezionato. Il primo mese di utilizzo è totalmente gratuito, ideale per chi deve inviare un singolo fax, mentre dopo 30 giorni si passa alla versione in abbonamento che costa circa 15 euro. Prezzo davvero irrisorio se confrontato con i costi del fax tradizionale, ma ideale soltanto per chi ne fa un uso continuativo nel tempo.

Altro servizio molto interessante è eFax Corporate, il servizio di fax su cloud per aziende numero uno al mondo. Questo consente al proprio personale di ricevere e inviare fax per e-mail, da qualsiasi computer o dispositivo mondiale, dicendo addio a qualsiasi server, macchine per fax e costi di software, forniture, licenze o utenze. eFax ospita l’infrastruttura aziendale nel cloud, rendendola più comoda per il personale aziendale e più efficace dal punto di vista dei costi, oltre che più sicura e più conforme alla propria azienda.

Il vantaggio è che si può far crescere il proprio account in qualsiasi momento, pagando proporzionalmente, cosa che rende eFax Corporate perfetto per tutte le aziende, sia per le piccole che le grandi realtà. Il fax online via smartphone rappresenta, dunque, una soluzione sempre più utilizzata dai tanti professionisti e da chi sceglie di utilizzare un servizio del tutto innovativo e molto vantaggioso da diversi punti di vista.