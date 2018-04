Il lago dei cigni al Duse di Bologna

Domenica 15 aprile ore 16 al Duse, domenica pomeriggio, ancora un classico della danza: Il lago dei cigni. La versione nasce da un’idea che da molti anni il regista e coreografo Luigi Martelletta inseguiva e sperava di mettere in scena: la sua lunga ed intensa carriera come primo ballerino al Teatro dell’Opera di Roma ed in tanti altri Teatri Italiani ed Europei gli ha permesso di studiare a fondo, di esaminare e di danzare molte volte questo spettacolare balletto.

La coreografia originale del repertorio classico infatti non ha mai sottolineato alcuni aspetti del libretto, che in questa versione verranno esaminate e sviscerate, abbandonando la drammaturgia classica teatrale a favore di una forma di riappropriazione della realtà e dell’esperienza comune.

Fortemente legato alla tradizione accademica, Luigi Martelletta proporrà un lavoro stilisticamente più snello, più vivace, alleggerendo i manierismi e le pantomime che fanno parte del repertorio classico, mantenendo comunque le coreografie originali e quell’itinerario danzato che molti conoscono e si aspettano: i cigni, la danza spagnola, la danza russa, il valzer, i passi a due, e molto altro.

La particolarità di questo spettacolo consiste proprio nella capacità di unire fantasia e realtà, di proporsi vivo e attualissimo, pur dimorando in un suo pianeta espressivo che sa di antico, di già visto, di già vissuto. L’ideale neoclassico di una bellezza assoluta, regolata da un ordine imperturbabile, è l’obiettivo totalizzante della creazione.

Compagnia nazionale di Raffaele Paganini

IL LAGO DEI CIGNI

CON Sara Loro e Marco Marangio dal Teatro dell’Opera di Roma

COREOGRAFIE Luigi Martelletta

MUSICHE Peter Ilyich Tchaikovsky

BIGLIETTI

Platea intero € 29 ridotto € 26,5 mini € 23,5

Prima galleria intero € 25 ridotto € 23 mini € 20,5

Seconda galleria intero € 20,5 ridotto € 18,5 mini € 16,5

Informazioni e prenotazioni

Ufficio di biglietteria

Via Cartoleria, 42 Bologna

051 231836 – biglietteria@teatrodusebologna.it

teatrodusebologna.it