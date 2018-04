Programmazione del Teatro Regio dal 20 al 26 aprile 2018.

Dal 17 al 28 aprile sono in scena al Regio I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA di Giuseppe Verdi, nel nuovo allestimento realizzato in coproduzione con l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. Gemma della produzione giovanile di Verdi, I Lombardi, incarna lo spirito risorgimentale e l’idea di comunità di quella Italia agli albori. Sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio il direttore Michele Mariotti, la regia è di Stefano Mazzonis di Pralafera. Sul palcoscenico: Giuseppe Gipali (Arvino), Alex Esposito (Pagano), Francesco Meli (Oronte), Angela Meade (Giselda) e Lavinia Bini (Viclinda). Completano il cast Antonio Di Matteo (Pirro), Alexandra Zabala (Sofia), Joshua Sanders (un priore), Giuseppe Capoferri e Vladimir Jurlin (in alternanza, nel ruolo di Acciano). Il Coro del Teatro Regio è istruito da Andrea Secchi. Nelle recite del 18 e 20 aprile saranno impegnati: Gabriele Mangione nel ruolo di Arvino (anche il 19 aprile), Marko Mimica (Pagano), Maria Billeri (Giselda) e lo stesso Giuseppe Gipali (Oronte). Le scene sono di Jean-Guy Lecat, i costumi di Fernand Ruiz, le luci di Franco Marri.

La produzione de I Lombardi alla prima crociata ha ricevuto il contributo di Reale Mutua, socio fondatore del Teatro Regio dal 2012.

IL REGIO IN PIEMONTE • CONCERTO DEL BAROCCHEGGIANDO ENSEMBLE ALL’AEROPORTO DI TORINO

Giovedì 26 aprile ore 18 nella Sala Imbarchi dell’Aeroporto di Torino (Area Partenze), il gruppo Baroccheggiando Ensemble, formato da sette strumentisti dell’Orchestra del Teatro Regio, è interprete dell’ottavo concerto della Stagione musicale realizzata in collaborazione con SAGAT Torino Airport. In programma, una selezione di Concerti di Antonio Vivaldi e di Johann Sebastian Bach. L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria su www.aeroportoditorino.it.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 20, martedì 24 e giovedì 26 aprile: l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 14 aprile sono in programma 4 visite, alle ore 11 – 11.45 – 15 e alle 11.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Le visite sono a ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Sono anche previste – solo su prenotazione – visite in lingua francese, spagnola e tedesca. Info e prenotazioni: tel. 011.8815.209.

TURANDOT SU OPERAVISION • FINO AL 24 LUGLIO LA PRODUZIONE DEL TEATRO REGIO ON LINE SUL NUOVO PORTALE EUROPEO

La Turandot andata in scena al Teatro Regio nel mese di gennaio è il primo contributo del Regio al progetto europeo OperaVision, la nuova piattaforma video che permette di scoprire il mondo dell’opera e di seguire dal vivo e on demand gli spettacoli da tutta l’Europa. Fino al 24 luglio Turandot è visibile in streaming gratuito su www.operavision.eu.

Stagione d'Opera e di Balletto: alla Biglietteria del Teatro Regio sono in vendita i biglietti per i seguenti titoli della Stagione: I Lombardi alla prima crociata, Evita,

Il segreto di Susanna | La Voix humaine, Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte.

Stagione I Concerti: alla Biglietteria del Teatro Regio sono in vendita i biglietti per tutti gli appuntamenti della Stagione concertistica.

