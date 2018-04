Lunedì 9 aprile, alle ore 12, presso la GAM Galleria d’Arte Contemporanea di Milano, in via Palestro 16, il Sindaco Giuseppe Sala dà il via all’Art Week milanese con la presentazione alla stampa della mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa“, tappa del progetto internazionale “Guggenheim Ubs Map Global Art Initiative (Map)”, in programma nelle sale della GAM dall’11 aprile al 17 giugno 2018.