In occasione di Brescia Green 2018, festival della sostenibilità e degli stili di vita responsabili, il Museo del ferro di San Bartolomeo rimarrà aperto al pubblico dalle 9.00 alle 18.00 con entrata GRATUITA e offrirà diverse occasioni d’incontro.

Venerdì 13 aprile ore 10.30: inaugurazione della mostra “Verso quale casa?”, curata dei ragazzi della 4F Indirizzo Arti figurative dell’Istituto Tartaglia Olivieri, dedicata al quartiere di San Bartolomeo dove trovarono casa gli esuli dalla Dalmazia, dall’Istria e da Fiume nel dopoguerra. Durata mostra: 13 aprile – 8 giugno 2018.

Sabato 14 aprile dalle 15.30 alle 18.00: laboratori didattici “I panini architettonici”, per bambini dai 5 agli 11 anni, con l’Arch. Nicola Vitale con il quale si sperimenterà la produzione di pane (anche con versione per celiachi). Costo: 5€/bambino, in caso di più bambini dello stesso nucleo familiare dal secondo 3€. Per iscrizioni scrivere a sanbartolomeo@musilbrescia.it oppure telefonare allo 0302003799.

Domenica 15 aprile: biciclettata con gli Amici della bicicletta (FIAB) con partenza alle ore 15 da Corso Zanardelli, angolo X Giornate, e arrivo al museo. Visita al museo e merenda alle 16.00 con lo zucchero amaro di Bagolino, offerto da Studio Arte Zanetti di Bagolino, e altre leccornie a kilometro zero.

Durante tutte le tre giornate il museo ospiterà eccezionalmente alcune opere di Antonio Stagnoli sul tema del lavoro e del ferro, grazie alla collaborazione con la Galleria Zanetti Arte di Bagolino. Avremo come guide gli studenti della 4F dell’Istituto Tartaglia Olivieri in ASL che porteranno i visitatori alla scoperta del museo.

Ogni nucleo familiare che arriverà domenica con la biciclettata riceverà l’opportunità di un biglietto omaggio per visitare il musil di Cedegolo in Valle Camonica (Museo dell’Energia Idroelettrica).

Il museo del ferro di San Bartolomeo si trova in Via del Manestro n. 117, a Brescia.