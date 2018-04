Al Teatro Manzoni, grande successo di Pintus

Angelo Pintus chiude il 29 aprile la sua lunga permanenza in esclusiva nazionale al Teatro Manzoni, un’esperienza che Pintus stesso definisce esaltante. Un esperimento che lo ha emozionato e gratificato come pochissime altre cose nella sua vita artistica.

A conclusione delle sei settimane di rappresentazione avranno partecipato più di 33.000 spettatori, in alcuni casi giunti a Milano da tutta Italia solo per assistere a questo spettacolo. Praticamente un sold out dietro l’altro, un record di presenze e di incassi.

Pintus e il Teatro Manzoni ringraziano tutti gli spettatori che, con la loro presenza e il loro entusiasmo, hanno decretato il successo dello spettacolo “E se fosse stato il cavallo?!” prodotto da Enrico Porreca.

Angelo Pintus ama il teatro ed ha già pianificato gran parte della sua attività per la stagione teatrale 2018/19 durante la quale proporrà un nuovo spettacolo, prima in giro per l’Europa, e poi in un lungo tour teatrale in Italia fino ad aprile del 2019.