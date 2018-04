“Vita da bar” – Zelig Cabaret

Da Zelig alla Gialappa’s passando per il grande schermo. Il gelese Giovanni Cacioppo torna a Milano, per due serate il 27 e 28 Aprile, alle 21.00, a Zelig cabaret con “Vita da bar”, spettacolo che ha avuto enorme successo in tutta la Penisola, e che in questa occasione Cacioppo presenta in una edizione rinnovata con nuove serie di battute sulle disavventure del protagonista e dei suoi amici.

Lo spettacolo sarà ricco di nuove e diverse gag che il cabarettista metterà in scena anche con il coinvolgimento del pubblico, creando un’intesa ed un intimità che amplificherà la forza della sua comicità.

LO SPETTACOLO – Il bar di un’imprecisata città del Sud Italia fa da sfondo alle imprese del gruppo di amici sempre in cerca di espedienti per raggranellare soldi. Progetti stralunati che finiscono impietosamente col naufragare.

Mentre la maggior parte della gente rincorre un posto occupazionale, in casi estremi anche per quasi tutta la vita, il protagonista dello spettacolo “Testa di cane” ne esalta l’esatto contrario.