Aggiornamenti Msmt

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Lunedì 9 Aprile alle ore 06:00 di Martedì 10 Aprile 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo Milanese / MI-San Siro (Km 6+804) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.11 Novara / MI-Gallaratese (Km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

Dalle ore 22:00 di Martedì 10 Aprile alle ore 06:00 di Mercoledì 11 Aprile 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 provenienze MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione manufatto, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 23:00 di Lunedì 9 alle ore 05:00 di Mercoledì 11 Aprile 2018, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Giovedì 12 Aprile alle ore 05:00 di Venerdì 13 Aprile 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova-Casteggio) nella tratta compresa tra Interconnessione A54-A53 (Km 5+266) ed Innesto con S.S.35 Pavia Sud (Km 0+000), rami di svincolo interclusi compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria (Strada Statale S.S.35 dei Giovi).

Dalle ore 23:00 di Mercoledì 11 alle ore 05:00 di Giovedì 12 Aprile 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra Disinnesto con S.S.35 dei Giovi (Km 0+000) e Interconnessione A54-A53 (Km 5+266). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria (Strada Statale S.S.35 dei Giovi).

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Mercoledì 11, Giovedì 12 e Venerdì 13 Aprile 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova-Casteggio) con obbligo di uscita allo svincolo Pavia Sud (Km 0+357). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (Rotatoria Centro Commerciale Bennet).

Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Mercoledì 11, Giovedì 12 e Venerdì 13 Aprile 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra Disinnesto con S.S.35 dei Giovi (Km 0+000) e Pavia Sud (Km 0+357). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (Rotatoria Centro Commerciale Bennet).

RACCORDO AUTOSTRADALE A52 – S.P.46

Per lavori di riqualifica e potenziamento della ex S.P.46 Rho-Monza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Giovedì 12 Aprile alle ore 05:00 di Venerdì 13 Aprile 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P. ex S.S.35 direzione Meda da carreggiata sud (direzione A52-Monza). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente Bollate-Cormano (Km 4+250).

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.