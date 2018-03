Zelig è un locale di Milano dedicato al cabaret.

Inaugurato a Milano nel 1986, è noto per aver lanciato numerosi comici e aver dato vita all’omonima trasmissione televisiva.

Diventato un punto di ritrovo per le serate di cabaret in città, lo Zelig lancia nomi famosi come Antonio Albanese, Aldo Giovanni e Giacomo, Gioele Dix e Gene Gnocchi.

Il nome del locale prende spunto dall’omonimo film di Woody Allen

Zelig

Viale Monza, 140

20127 Milano

Telefono: 02.2551774

Con la Tessera Sconto di Dietro la Notizia i prezzi sono diversificati a seconda delle serate, tipologia spettacolo

tavolo € 20,00 – tribuna € 15,00

tavolo € 15,00 – tribuna € 12,00

tavolo € 12,00 – tribuna € 10,00

Siamo qui