Punkreas: “U-Soli” – nuovo singolo

“U-Soli” è il nuovo singolo estratto da INEQUILIBRIO, l’ep dei PUNKREAS in uscita il prossimo 23 marzo per l’etichetta Garrincha Dischi, in collaborazione con Canapa Dischi.

“U-Soli” tratta di un tema quanto mai attuale, e nasce da una riflessione semplice, istintiva, forse banale, fatta dai Punkreas “genitori” che portano a scuola i loro figli tutti i giorni. Vivono nella provincia milanese e i migliori amici dei loro bambini sono di tutte le nazionalità: bambini e ragazzi che frequentano le stesse scuole, fanno gli stessi sport, guardano gli stessi programmi, leggono gli stessi fumetti e fanno la stessa raccolta di figurine.

L’idea del video, girato e diretto dal bravissimo Paolo Santamaria, già regista del precedente estratto dall’Ep “Fermati e Respira”, è semplicemente quella di mostrare i volti di questi bambini a chi non ha la fortuna di poterli osservare da vicino, ogni giorno, tutti insieme.

Alcuni dei protagonisti del video sono, infatti, proprio i figli dei membri della band, i loro amici, i loro compagni di classe.

Basterà guardare negli occhi questi ragazzi per accorgersi di quanto sia anacronistico e stupido voler creare delle differenze e delle divisioni laddove non ci sono, voler seminare odio ed esclusione, dove naturalmente cresce amicizia e integrazione.

Come affermano gli stessi Punkreas:

”Quello dello Ius Soli è uno di quei temi che fanno la differenza. Tra chi vuole una società fatta di paura, discriminazione, razzismo e privilegi e chi invece sogna un mondo fatto di empatia, collaborazione, inclusione, accoglienza e uguaglianza. Noi siamo di parte. Da quella giusta”.

Ad accompagnare l’uscita dell’ep, un TOUR che inizierà il 24 marzo dall’Alcatraz di Milano.

Ecco le prima date annunciate di INEQUILIBRIO TOUR:

24.03 – Alcatraz, Milano

30.03 – New Age Club, Roncade (TV)

31.03 – Sonic Room, Fabriano (AN)

07.04 – Acrobax, Roma

13.04 – Bangarang, Genova

14.04 – Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA)

20.04 – Campus Industry Music, Parma

21.04 – Cinema Vekkio, Corneliano d’Alba (CN)

30.04 – Brentonico (TN), Aspettando il Primo Maggio