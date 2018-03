Milano Tangenziali Spa : aggiornamenti su chiusure

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di riqualifica del Casello Autostradale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 26 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 27 Marzo 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Bereguardo (Km 21+431) da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico proveniente da Milano al casello precedente di Binasco (Km 10+503) mentre quello proveniente da Genova al casello precedente di Gropello (Km 30+644).

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:30 di Martedì 27 Marzo 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pavia Nord (Km 7+030) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sulla Tangenziale Nord, allo svincolo Pavia Via Olevano.

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:30 di Mercoledì 28 Marzo 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.526 Abbiategrasso-Ospedali (Km 5+881) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Istituti Universitari (Km 6+138).

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.