Massaggi Novate si trova nel centro di Novate, nella piazzetta rialzata di via Repubblica, 15

Alessandro Colombo è il titolare, massaggiatore dal 2005, specializzato in massoterapia, drenaggio linfatico, Kinesio Taping e massaggio sportivo.

I massaggi vengono divisi in due aree:

Massaggio terapeutico: per il recupero post infortunio

Massaggio benessere: per la cura del proprio corpo.

Massaggio rilassante per recuperare dai ritmi frenetici

Il pubblico che può usufruire dei servizi di Massaggi Novate è ampio, dallo sportivo, da chi deve scaricare tensioni muscolari, stress, oppure la persona anziana che deve curare un acciacco e tutte le persone che hanno subito un trauma.

La sfera del benessere invece si concentra di più l’aspetto fisico e la vicina “prova costume”. anche un bel massaggio rilassante per recuperare dai ritmi frenetici e quotidiani. L’obiettivo comune è comunque quello di stare meglio.

Il centro Massaggi Novate riceve su appuntamento dalle 9.00 alle 19.00 ed è possibile concordare anche altri orari. Contatti: 333.1056820 ale@massagginovate.it www.massagginovate.it

Sconto del 15% per massaggi area benessere (linfodrenaggio estetico, massaggio sportivo o massaggio relax), non cumulabile con altre iniziative in corso.

Massaggi Novate

Via Repubblica, 15

20026 Novate M.se

02.91539517 – 333.1056820

Siamo Qui