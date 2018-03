Fatti sentire/ Hazte sentir: nuovo album della Pausini

Sono bastate poche ore a FATTI SENTIRE/HAZTE SENTIR, il nuovo attesissimo album di LAURA PAUSINI uscito oggi in tutto il mondo per Atlantic-Warner Music in versione italiana e spagnola, per conquistare il primo posto della classifica iTunes dei dischi più venduti in Italia, Argentina, Brasile, Messico, US Latin, Nicaragua, Cile, Colombia, Perù e nella top 10 di Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Costa Rica, Ecuador, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Ungheria, Portogallo, Finlandia.

FATTI SENTIRE/HAZTE SENTIR è il tredicesimo album di inediti di LAURA PAUSINI, che arriva in occasione dei suoi 25 anni di carriera a più di due anni di distanza da Simili e dopo Laura Xmas registrato con la grande orchestra di Patrick Williams.

Anticipato da Non è detto, uscito lo scorso 26 gennaio (10 milioni di view) e presentato in anteprima mondiale a Sanremo 68, FATTI SENTIRE/HAZTE SENTIR contiene 14 brani tutti scritti da Laura in collaborazione con i più grandi autori della musica italiana e internazionale.

Per la presentazione mondiale dell’album alla stampa, Laura ha scelto ieri l’originale palcoscenico di un volo dedicato Alitalia da Milano a Roma, fino ad arrivare al CIRCO MASSIMO, da cui partirà con due anteprime evento in programma il 21 e 22 luglio, il grande tour mondiale al via dall’estate.

Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina.

A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani e a seguire nel resto dei paesi europei. I biglietti per le due anteprime evento al Circo Massimo, organizzate e prodotte da F&P Group, sono disponibili in prevendita su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Sarà possibile acquistare i biglietti delle prime date del tour italiano indoor a partire dal prossimo 19 Marzo, dopo una speciale pre-sale online dedicata al fanclub ufficiale, aperta tra oggi e il 18 Marzo.