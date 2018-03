Venerdì 30 marzo, ore 20.30, al Teatro Studio Melato : “Confesso che ha vissuto.”

In scena Manuel Serantes Cristal racconta il mondo di Alda Merini, la sua ironia e i suoi fantasmi.

Parla di come nasceva la sua poesia e come creava i suoi antieroi, uomini e donne di una Milano sconosciuta. E ancora: i rapporti con intellettuali e poeti, come Giorgio Manganelli, Davide Maria Turoldo, Franco Fornari… la sua visione delle cose, la sua quotidianità, il suo modo di vivere e il senso religioso del suo esistere.

Le parole sono accompagnate dalla musica eseguita dal vivo al pianoforte da Arnoldo Mosca Mondadori, poeta, scrittore, fondatore e presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti.