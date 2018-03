Bollate: “Donne in tutti i sensi”

Si è svolta lo scorso 10 marzo l’inaugurazione del contest fotografico e sensoriale “Donne in tutti i sensi” promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bollate e realizzato dall’Ufficio Europa Giovani. Tante le persone che hanno partecipato e ammirato le donne ritratte dal fotografo cassinovese Jordan Cozzi.

Ad ogni foto sono strettamente legati una storia di vita, una musica (ideale colonna sonora che in qualche modo descrive la storia e l’immagine), un colore, dei fiori, dei profumi e un tessuto, anch’essi direttamente evocativi.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione di sabato 10 marzo – dice l’Assessore alle pari opportunità, Lucia Rocca – e in particolare le donne che hanno aderito con entusiasmo al contest e che si sono raccontate davanti all’obiettivo foto e video di Jordan Cozzi. Voglio ricordarle: Franca, la signora Santambrogio, Marcella e Viola, le sorelle Soldi e le sorelle Bevilacqua, Patrizia e Roberta. Ringraziamo il fotografo Jordan Cozzi per la disponibilità e gli altri partner che hanno collaborato per rendere possibile questo progetto sensoriale dedicato alle donne».

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno di Lipari Fiori e La Toque du chef.

La mostra e il percorso resteranno aperti al pubblico fino a venerdì 16 marzo, allo Sportello Europa Giovani, nei seguenti orari:

• lunedì 12 e mercoledì 14: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30;

• martedì 13: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30;

• giovedì 15 e venerdì 16 : dalle ore 10.00 alle ore 12.00.