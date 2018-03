“Bimbi Chef” al Castello di Grumello

Con la Pasqua dietro le porte sono i piccoli ospiti a rivestire il ruolo di “primi attori”. Domenica 25 marzo il Castello di Grumello apre le sue cucine e dà vita all’iniziativa di grande successo “Bimbi Chef”. In programma una giornata all’insegna del divertimento con i bambini che provano l’emozione unica di indossare il grembiule e mettere in testa il cappello da cuoco.

Una sorta di mini “Masterchef”, appassionante e coinvolgente come il famoso programma televisivo.

Coadiuvati da esperti animatori, i baby visitatori imparano ad imbandire una tavola perfetta e a preparare uno speciale menu pasquale (con tante divertenti e golose idee che possono poi essere riproposte nella cucina di casa propria).

Divisi in gruppetti i bimbi si rimboccano le maniche, scoprendo come si preparano golosi piatti come il “bruco goloso” (assortimento di tartine creative per antipasto), le “chicche tricolori dei coniglietti” (gnocchetti fatti a mano) e lo “scherzetto pasquale” (dessert a base di salame di cioccolato e pesca sciroppata).

Quindi tutti collaborano nel decorare la tavola apparecchiata nella sala da pranzo, dando forma a originali segnaposto a forma di conigli. I bimbi partecipano in prima persona alla preparazione di tutto il pranzo (stiano tranquilli i genitori: ogni cosa si svolge nella massima sicurezza in quanto i piccoli non utilizzano assolutamente coltelli e fornelli accesi, perché vengono sempre aiutati in questo dagli animatori).

Dopo tanta fatica, i bambini hanno la soddisfazione finale di servire in tavola il “loro” menu a genitori, amici, fratelli e a quanti vorranno avere come ospiti per trascorrere insieme questa bellissima festa. Nel pomeriggio è prevista un’appassionante caccia alle uova nascoste nel giardino del maniero (o in caso di brutto tempo tombolata medievale al coperto).

Per concludere ricordiamo che mentre i piccoli si divertono i genitori sono impegnati nella visita guidata al maniero che tocca fra l’altro la Torre merlata guelfa, la cappella settecentesca, alcune sale interne e l’ampio cortile circondato da ippocastani secolari, partecipando poi a una degustazione guidata dei vini prodotti dalla Cantina del Castello.

“BIMBI CHEF”, domenica 25 marzo ore 10/17.30, prenotazione e prepagamento obbligatori al 348.30.36.243, costo: bambini 30 euro, adulti 25 euro (corso, pranzo e degustazione vini per i genitori compresi).

Per vedere un’anteprima della giornata si può guardare il filmato su: https://www.youtube.com/watch?v=D8VDWjZlsxQ

Per informazioni: Castello di Grumello, cell. 348.30.36.243, indirizzo e-mail: angela.romano@castellodigrumello.it, sito Internet: www.castellodigrumello.it