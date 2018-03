Al Teatro Ciack: “Steve Gadd Band Italian Tour”

Dopo il tour che ha registrato tutti sold out nel 2017, la leggenda della batteria Steve Gadd torna in Italia con la sua band, in un imperdibile tour che prenderà il via l’8 aprile dal Teatro Ciak di MILANO, per poi proseguire fino al 15 aprile nelle principali città italiane, come Roma, Salerno, Bari, Bologna, Bergamo e Torino.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita per la data di Milano (realizzata in collaborazione con ZenArt Management) su TicketOne.it (prezzo: 60 € primo settore – 45 € secondo settore + prevendita).

Queste tutte le date del tour:

8 APRILE – MILANO – TEATRO CIAK

9 APRILE – PORDENONE – TEATRO GIUSEPPE VERDI

10 APRILE – SAN LAZZARO DI SAVENA – CIRCOLO SAN LAZZARO

11 APRILE – SALERNO – MODO RISTORANTE

12 APRILE – BARI – SHOWVILLE

13 APRILE – OSTERIA NUOVA (RM) – CROSSROADS

14 APRILE – RANICA (BG) – CLUB DRUSO

15 APRILE – COLLEGNO (TO) – LA LAVANDERIA A VAPORE

Fra più influenti batteristi di tutti i tempi, con centinaia di collaborazioni sui palchi più importanti del mondo con artisti di fama internazionale come Paul McCartney, Eric Clapton, Frank Sinatra, James Taylor, Paul Simon, Ray Charles, Barbara Streisand & Barry Gibb, Peter Gabriel, STEVE GADD incanterà il pubblico con l’inconfondibile stile groove che caratterizza la sua celebre batteria, il suo senso del tempo metronomico e la sua battuta ritmica secca e pulita, accompagnato sul palco da una line up da super band.

Il tour in Italia sarà anche l’occasione per presentare dal vivo il nuovo album “Steve Gadd Band” (BFM Jazz), in uscita il 23 marzo, quarto disco della band dopo i precedenti “Gadditude” (2013), “70 Strong” (2015) e “Way Back Home (Live from Rochester, NY)” (2016), quest’ultimo nominato ai Grammy Awards per Best Contemporary Instrumental Album.

Nella “STEVE GADD BAND”, formata dai componenti della band di James Taylor, spiccano i nomi di Michael Landau alla chitarra, protagonista di grandissime collaborazioni con Michael Bolton, Jennifer Lopez, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Vasco Rossi, lo storico trombettista di Frank Zappa, Walt Fowler, orchestratore di fiducia di Hans Zimmer e compositore delle più famose colonne sonore come “Interstellar”, “Pirati dei Caraibi”, “Il Codice Da Vinci”, “Gladiator”, “Amazing Spiderman”, da Jimmy Johnson al basso e da Kevin Hays al pianoforte e alle tastiere.