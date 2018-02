ll Vecchio Principe, in scena a Campo Teatrale

Ritorna a Milano sul palco di Campo Teatrale “Il Vecchio Principe” ma stavolta con César Brie in scena.

In un ospedale geriatrico, Vecchio, un paziente anziano dice di venire da una stella dove ha lasciato un fiore. Antoine, l’infermiere, lo ascolta. A volte si spazientisce perché Vecchio si alza di notte, parla con persone che non ci sono ed è preoccupato per il fiore che ha abbandonato.

Il giorno delle visite arrivano il primario, un nipote ubriacone, una nipote donna d’affari sempre attaccata al cellulare e un altro visitatore che accende e spegne le luci di continuo. Vecchio si sente solo nell’ospedale, cerca gli uomini nei corridoi deserti, confonde i lampioni con le stelle e sogna il suo fiore col quale contemplava i tramonti.

Antoine comincia a capire che Vecchio è fedele ai propri ricordi e che il mondo gli sembra assurdo senza amicizia, amore e tempo per guardarsi intorno. Quando Antoine capisce che Vecchio gli sta insegnando a vivere in un’altra forma, Vecchio si accorge che è ora di tornare al suo pianeta.

Info spettacolo: www.campoteatrale.it/il-vecchio-principe/

CAMPO TEATRALE

via Cambiasi 10 – Milano

Metro MM2 Udine-Lambrate

Linee di superficie 55-62

Spettacolo in scena dal 28 febbraio al 4 marzo ore 21, domenica ore 16:00