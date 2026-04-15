One day music Festival, annunciata la line up completa

Dopo il successo delle passate edizioni, torna ONE DAY MUSIC FESTIVAL, in programma venerdì 1° maggio presso Afrobar “La Playa”, Catania. L’edizione del 2026 vedrà tre stage differenti (“SunDance”, “Spring Arena” e “Vulkano Stage”), ognuno con una propria direzione sonora, tra palco live, techno ed elettronica. Un’unica e imperdibile data per uno dei maggiori eventi musicali in Sicilia, un appuntamento dove la musica è l’unico filo conduttore tra il mare e la sagoma dell’Etna.

Anche quest’anno la line up si prospetta ricchissima, perfetta per accogliere e far ballare un pubblico eterogeneo. Gli artisti che si esibiranno sul palco“SunDance”, dedicato alla musica techno ed elettronica, sono: East and Dubs, NIKOLINA, Ben Sterling, Luca Agnelli, Cuartero, Estella Boersma, TWENTY SIX, SANTØS e +3. Sul palco ”Spring Arena”, invece, le performance live di: Glocky, Nitro, Tony Effe, Tancredi, Aira, Alt Rock: EDY, WEL, ALLERTA!, Macello, Waze RRX, Ele A, IvanBi, Damianito, Fashion Forty, L’Elfo e Plant. Il terzo palco “Vulkano Stage”, infine, sarà dedicato ad artisti locali.

Oltre ai nomi in line up, a definire ONE DAY MUSIC FESTIVAL è il luogo stesso. La “Playa” di Catania non è solo una location, ma una parte integrante dell’evento che permette di passare da set elettronici a concerti rap restando a pochi metri dall’acqua. È la combinazione tra la forza del territorio e una proposta musicale trasversale che richiama pubblico da ogni parte dell’Isola e oltre. L’obiettivo è regalare al pubblico un’edizione sempre migliore della precedente, accompagnando nuove generazioni alle più recenti tendenze della musica italiana ed internazionale.

Durante la sua storia, ONE DAY MUSIC FESTIVAL è riuscito a riunire più generi musicali; nato nel 2009 con un’anima prettamente rock, portando i nomi di punta delle band emergenti del panorama italiano di quegli anni, si apre pian piano anche al reggae, che diventa il “secondo volto” delle prime edizioni. Dopo circa cinque anni le cose cominciano a mutare: la house music inizia a rivestire un’importanza centrale, il rap è sempre più richiesto dai giovani, mentre il rock diminuisce.

Negli anni la crescita dell’evento diventa sempre più evidente: il 2018 è l’anno in cui si raggiungono 20.000 presenze, con una line-up che vede per la prima volta anche l’ingresso della trap. Nel 2022 ONE DAY MUSIC FESTIVAL riaccende le luci, più forti che mai, post pandemia: è l’anno del primo sold out della sua storia, che si ripeterà poi negli anni successivi.

Info e biglietti disponibili su : https://www.ticketsms.it/event/One-Day-Music-Festival-2026-Catania-Afrobar-01-05-2026

LINK UFFICIALI

Sito web ufficiale: https://www.onedaymusic.it/

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