Dal Comune asta per 26 box e posti auto

Il Comune di Milano mette all’asta 26 box e posti auto di sua proprietà, da assegnare in locazione per sei anni prorogabili di altri sei o in concessione d’uso per 12 anni.

Il bando è aperto fino al 19 maggio.

I box si trovano in via Carlo Torre, viale Rimembranze di Lambrate e via Mincio; i posti auto coperti in via Menotti Serrati e via Fratelli Zoia; infine è a bando un posto auto scoperto in via Cassinis, all’interno del cortile di un condominio.

Le unità in locazione si trovano all’interno di edifici privati e sono gestite dall’Area Patrimonio immobiliare del Comune di Milano che ne è entrato in possesso nel tempo in diversi modi, dal trasferimento di beni confiscati alla criminalità organizzata all’acquisizione nell’ambito di interventi edilizi convenzionati.

Possono partecipare al bando persone sia fisiche sia giuridiche e sono ammesse le offerte cumulative per tutti i lotti situati nello stesso edificio. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenterà l’offerta economica più alta rispetto al canone annuo a base d’asta.

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