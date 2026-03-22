Milano Serravalle: comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 24 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) e l’interconnessione A7-A26 (km 72+120), ramo di svincolo in entrata da Serravalle Scrivia per la medesima carreggiata nord e Area di Servizio Bettole Est (km 80+315) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647).
- Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 26 Marzo 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dal casello di Binasco (km 10+503) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo (km 21+431). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Binasco (km 10+503) dalla medesima carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (A50, km 21+386).
Per lavori di installazione sistemi di rilevamento traffico, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 24 Marzo 2026, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra i caselli di Bereguardo (km 21+431) e Gropello Cairoli (km 30+644), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in autostrada al casello di Gropello Cairoli (Km 30+644).
- Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 26 Marzo 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Castelnuovo Scrivia (km 54+384) e Casei Gerola (km 49+980), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in autostrada al casello di Casei Gerola (km 49+980).
Per lavori di pavimentazione di competenza ASPI DT1 tronco di Genova, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 25 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nel tratto compreso tra i caselli di Serravalle Scrivia (km 84+500) e Vignole Borbera/Arquata Scrivia (km 89+000), svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Vignole Borbera/Arquata Scrivia (km 89+000).
Per lavori di realizzazione nuove stazioni di rifornimento ad idrogeno per autotrazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 26 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Tortona (km 63+647) e l’Interconnessione A7-A26 (km 72+120), ramo di svincolo in entrata da Tortona per la medesima carreggiata sud compreso. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) o in alternativa al casello di Novi Ligure sulla A26. Il traffico diretto verso Savona-Ventimiglia potrà altresì proseguire sulla A21 in direzione Torino per il successivo ingresso in A26.
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Marzo alle ore 06:00 di Venerdì 27 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra l’interconnessione A7-A26 (km 72+120) e l’interconnessione A7-A21 (km 62+400), ramo di svincolo in entrata da D26 per la medesima carreggiata nord compreso. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in A26 per il successivo ingresso in A7 attraverso l’interconnessione A21-A7 (Km 62+757).Nell’ambito delle medesime lavorazioni verrà altresì interdetto al traffico il casello di Tortona (km 63+647) in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per successivo ingresso in A7 al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384). Resteranno regolarmente fruibili i rami di svincolo dell’interconnessione A21-A7 (km 62+757) in entrata da Piacenza e Torino per la medesima carreggiata nord.
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Marzo alle ore 02:00 di Mercoledì 25 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pero-Fiera (km 3+050) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.33 Rho Legnano (km 2+620).Nell’ambito delle medesime lavorazioni verrà chiuso al traffico il tratto funzionale tra le rotatorie R3-R1. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Marzo alle ore 02:00 di Giovedì 26 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.33 Rho-Sempione (km 2+650) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (rotatoria R1).
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Giovedì 26 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 Vigevano (km 13+901) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo svincolo in uscita per S.S.494 Vigevano (km 13+901) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Marzo alle ore 02:00 di Venerdì 27 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 Novara (km 5+731) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Venerdì 27 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 Novara (km 5+731) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Martedì 24 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A50-A4 (km 4+075) in uscita per Torino, Venezia e C.na Ghisolfa da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata nord.Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A4-A50 in entrata da Venezia e Rho-Figino (km 4+075) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo Rho-Legnano (km 2+620) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 27 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Quinto de’ Stampi (km 23+820).Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) per la medesima carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Quinto de’ Stampi (23+820). Nell’ambito delle medesime lavorazioni verrà altresì chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Lorenteggio (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-V.le Forlanini e Aeroporto Linate (km 4+473) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Rubattino (km 6+050) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Marzo alle ore 03:00 di Giovedì 26 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P. 415 Paullo/San Donato MM3 (km 1+730) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P. 415 Paullo (km 1+730) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Giovedì 26 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Santa Giulia (km 1+370) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Marzo alle ore 01:00 di Mercoledì 25 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Monza Centro – via Borgazzi (km 5+281) per carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per successivo ingresso in Tangenziale dallo svincolo di Cinisello B. Robecco (km 5+826).
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho) nella tratta compresa tra l’interconnessione A51-A52 (km 0+000) e lo svincolo Sesto S. Giovanni Via Pisa (Km 1+072). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in Tangenziale Est allo svincolo Cologno Monzese Ovest (A51, km 12+298) per il successivo ingresso in A52 attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo Sesto San Giovanni/Via Pisa (Km 3+012). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo della A51 Tangenziale Est in entrata da MI-Via Palmanova/Vimodrone (km 10+528) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale Est allo svincolo Cologno Monzese Ovest (km 12+298).
A53 RACCORDO PAVIA-BEREGUARDO
Per lavori di manutenzione, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Lunedì 23 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata i rami di svincolo in entrata/uscita di Bereguardo (km 0+592) e Carpana (km 2+000) da/per carreggiata sud (direzione Pavia). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico agli svincoli precedenti/successivi.
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Martedì 24 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata i rami di svincolo in entrata/uscita di Casottole (km 2+759) e Torre d’Isola (km 4+063) da/per entrambe le carreggiate sud (direzione Pavia) e nord (direzione A7-Bereguardo). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico agli svincoli precedenti/successivi.
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Mercoledì 25 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata i rami di svincolo in entrata/uscita di Villaggio dei Pioppi (km 4+819) e Massaua (km 6+498) da/per carreggiata sud (direzione Pavia). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico agli svincoli precedenti/successivi.
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Giovedì 26 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata/uscita di Torre d’Isola (km 4+819) da/per carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico agli svincoli precedenti/successivi.
Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata i rami di svincolo in entrata/uscita da Pavia-Via Riviera (km 8+450) da/per entrambe le carreggiate sud (direzione Pavia) e nord (direzione A7-Bereguardo). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico agli svincoli precedenti/successivi.
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 27 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il Disinnesto S.S. 35/A54 Casteggio (km 0+000) e l’interconnessione A54/A53 (km 5+266), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A54 allo svincolo dell’interconnessione A54/A53 (km 5+266).
- Dalle ore 22:00 di Venerdì 27 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 28 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il Disinnesto S.S. 35/A54 Casteggio (km 0+000) e lo svincolo Pavia Sud/Centro Commerciale Bennet (km 0+357). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (ingresso da Pavia Sud/Commerciale Bennet km 0+357).
- Dalle ore 23:00 di Venerdì 27 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 28 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra l’interconnessione A54-A53 (Km 5+266) e lo svincolo Pavia Nord/Stadio (km 7+030), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Pavia Via Riviera (A53, km 8+450) per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Pavia Nord/Stadio (km 7+030).
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