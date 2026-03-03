14.2 C
TURISMO

I venerdì’ di San Carlo: per le scuole di Arona e dintorni visite guidate

Davide Falco
Arona_San_Carlo_statua
Arona_San_Carlo_statua

Nel mese di marzo la Statua di San Carlo Borromeo, monumento simbolo della città di Arona e punto di riferimento storico e culturale del territorio, sarà protagonista dell’iniziativa “I venerdì di San Carlo”, un ciclo di visite guidate riservate alle scuole di Arona e dei comuni limitrofi. L’iniziativa offre agli studenti un’esperienza unica per conoscere da vicino uno dei simboli più rappresentativi di Arona, approfondendone storia, valore artistico e significato simbolico. Le visite guidate sono gratuite, è richiesto solo il costo simbolico di €1 cad. per il biglietto di ingresso.

La Statua di San Carlo Borromeo, rinominata affettuosamente Sancarlone, è una delle statue visitabili più alte al mondo ed è stata voluta nel XVII secolo da Federico Borromeo per celebrare il cugino santo nato ad Arona nel 1538. Da oltre 3 secoli domina il Lago Maggiore con i suoi oltre 35 metri di altezza ed è da sempre punto di riferimento identitario e spirituale del territorio.

Le visite si svolgeranno tutti i venerdì di marzodalle ore 10.00, e avranno una durata complessiva di un’ora. Il percorso guidato comprenderà la salita al terrazzo panoramico e l’accesso all’interno della statua (secondo le modalità possibili in base all’età e al numero di partecipanti): un’esperienza per conoscere la storia della sua costruzione e ammirare le modalità di realizzazione del colosso, oltre ad un panorama unico sul Lago Maggiore.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione prevede il solo biglietto dei residenti pari a € 1,00 a studente. La visita guidata è gratuita.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione, scrivendo all’email:

statuasancarlo@ambrosiana.it

DOVE E QUANDO

Luogo: Statua di San Carlo Borromeo, Piazzale San Carlo, Arona (NO)

Date:

Venerdì 6 marzo 2026

Venerdì 13 marzo 2026

Venerdì 20 marzo 2026

Venerdì 27 marzo 2026

Orario: dalle 10:00

Durata: 1 ora

INFO E PRENOTAZIONI

Email: statuasancarlo@ambrosiana.it

Telefono: + 39 3288377206

