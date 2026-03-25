BEBA annuncia l’uscita del nuovo singolo “2K LACRIME”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 27 marzo (licenza di Altafonte Italia).

“2K LACRIME” è un brano dal ritmo incalzante che cattura subito l’ascoltatore. Le sonorità urban e trap mettono in risalto il flow diretto e carico di emotività di BEBA.

Il brano si apre con un beat deciso, accompagnato dalla voce rappata di BEBA, che racconta con lucidità la fine di una relazione disfunzionale, trasformando un’esperienza personale in una riflessione più ampia sui rapporti emotivamente sbilanciati.

“2K LACRIME” mette al centro il contrasto tra forza e fragilità in una relazione che, nel tempo, rivela tutta la sua instabilità. Tra il tentativo di giustificare le ferite dell’altro e il rischio di perdere se stessi, la canzone racconta con immagini intime e dirette la presa di coscienza che arriva solo dopo la fine di un rapporto. Un racconto emotivo ma lucido che riflette una paura contemporanea: non tanto quella di restare soli, quanto quella di tornare ad amare e ritrovarsi negli stessi meccanismi.

Con “2K LACRIME”, BEBA torna con una traccia più delicata e sentita, dimostrando di essere un’artista a tutto tondo, capace di esplorare temi diversi, mantenendo sempre una scrittura personale e riconoscibile.

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