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Anziana raggirata: il grazie del Sindaco alla Polizia Locale

Davide Falco
By Davide Falco
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In merito alla vicenda che coinvolge un’anziana rhodense, vittima di una truffa con l’obiettivo di ottenere denaro e gioielli, il Comune di Rho chiarisce l’evolversi dei fatti a partire dalla prima segnalazione, che ha direttamente coinvolto il Sindaco Andrea Orlandi.

Il primo cittadino è stato contattato dai vicini di casa della signora, preoccupati per alcuni fatti che stavano accadendo nella palazzina in cui risiedono. Il Sindaco ha immediatamente allertato sia la Polizia Locale di Rho, coordinata dal comandante Antonino Frisone, sia i Servizi sociali, a tutela della 86enne.

Di fatto, è risultato centrale il ruolo della Polizia Locale insieme ai Carabinieri di Rho, in sinergia con la Procura di Milano. Gli agenti hanno lavorato con competenza e sensibilità, arrivando a convincere la signora a sporgere denuncia.

“Esprimo il mio ringraziamento in prima battuta alla squadra investigativa della Polizia Locale e ai Carabinieri di Rho – dichiara il Sindaco Andrea Orlandi – Purtroppo la fuga di notizie ad attività investigative ancora in corso ha rischiato di compromettere il prosieguo delle attività causando esposizione mediatica a una persona anziana che sta vivendo un momento molto delicato. Il nostro primo pensiero è rivolto a lei, continueremo a tutelarla e proteggerla insieme con quanti hanno a cuore la sua persona, tra cui la rete di vicinato, che ringrazio, e che si è messa in moto come presidio attento, attivo e discreto”.

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