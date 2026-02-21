Il 3 marzo torna per la quarta edizione “CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”, con il programma TV “Ci vediamo da Lucio”.

Il progetto che rende omaggio al grande artista bolognese e alla sua eredità culturale, celebra la scrittura musicale italiana, i suoi interpreti e i nuovi talenti attraverso un percorso che unisce racconto televisivo, in onda il 3 marzo in seconda serata su Rai2, ed evento dal vivo, il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna.

Massimo Bonelli: «CIAO – Rassegna Lucio Dalla nasce per omaggiare e far pulsare ancora l’eredità artistica e l’immaginario poliedrico e innovativo di Lucio Dalla, raccontando la musica contemporanea attraverso i suoi protagonisti più orientati alla visione, alla ricerca e alla libertà espressiva. Quest’anno abbiamo scelto di realizzare l’intero progetto all’interno della casa di Lucio, nel cuore di Bologna, trasformandola nel centro narrativo della rassegna. Il titolo del format televisivo, “Ci vediamo da Lucio”, nasce proprio da questa scelta. È un invito intimo e diretto, che restituisce l’idea di una musica vissuta come incontro, racconto e condivisione, un progetto pensato per allargare lo sguardo sulla musica di oggi, mettendo in dialogo artisti affermati e nuove generazioni, con l’ambizione di trasformare la memoria in uno spazio vivo e attuale, capace di parlare al presente.»

Il programma TV, prodotto da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e interamente registrato negli spazi iconici della Casa di Lucio Dalla, rappresenta il cuore narrativo del progetto. Protagonista è l’immaginario che Lucio ha regalato a suo pubblico, enfatizzato attraverso le esibizioni e le suggestioni degli artisti vincitori dei riconoscimenti 2026. All’interno del programma vengono infatti assegnati i Ballerini Dalla delle varie categorie e proclamati i vincitori di “CIAO Contest. La musica di domani”, l’iniziativa dedicata alle nuove generazioni di artisti e producer.

Il programma è condotto da Elenoire Casalegno e sarà trasmesso il prossimo 3 marzo, in seconda serata, su Rai2.

I vincitori dell’edizione 2026:

Lucio Corsi : categoria “Artista” e “Colonna Sonora”

: categoria Eddie Brock : categoria “Canzone” per il brano Non è mica te

: categoria per il brano Non è mica te Tropico : categoria “ Producer/Talent scout ”

: categoria “ ” Francesco Frisari : categoria “Progetto” per il documentario Quale allegria

: categoria per il documentario Quale allegria Malika Ayane: categoria “Percorso Artistico”

Premiati inoltre:

Pierdavide Carone : riconoscimento alla “Libera Creatività”

: Premio Instagram