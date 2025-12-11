8.7 C
Harry Potter™: The Exhibition – Milano The Mall in Porta Nuova, fino al 6 gennaio 2026

Harry Potter™: The Exhibition, entra nelle sue ultime settimane a Milano dopo l’apertura dello scorso settembre.

I fan non vorranno perdere l’ultima occasione per esplorare questa amata esperienza interattiva prima che il 6 gennaio 2026 lasci the  Mall di Milano.

Aperta sette giorni su sette, ci sono ancora molte occasioni per i milanesi e per i visitatori da tutta Italia di godersi questa mostra da record.

Che tu sia un fan devoto o che ti avvicini per la prima volta al mondo di Harry Potter, Harry Potter: The Exhibition offre un’avventura indimenticabile per tutte le età e, con solo poche settimane rimaste, il periodo delle feste è il momento ideale per vivere questa esperienza incantata.

I biglietti su www.harrypotterexhibition.com

