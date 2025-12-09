LUMINA è il nuovo singolo di Roberto Cacciapaglia disponibile da oggi, venerdì 5 Dicembre, pubblicato e distribuito da Believe.

Tra i più autorevoli compositori italiani contemporanei, Roberto Cacciapaglia ci riporta nel cuore della sua musica: un linguaggio che si esprime attraverso la purezza delle leggi dell’armonia, le cui radici affondano nell’antichità – a partire da Pitagora, quando musica e arte erano legate a una conoscenza profonda dell’universo e dell’essere umano.

LUMINA è concepita come un’architettura sonora: una geometria in movimento, un moto circolare che si espande all’infinito nello spazio. E che, nella sua sintesi, evoca la perfezione matematica inscritta nelle leggi dell’universo.

“Ho scritto Lumina a partire da una cellula tematica ricorrente nel tono di la minore, la nota del diapason, origine del suono. Il timbro del pianoforte, accordato con una speciale intonazione a sinusoidi a onde variabili – realizzata magistralmente da Davide Griffa – rintocca e ritorna in un moto circolare, guidando l’ascoltatore in un cammino di attenzione e presenza che risuona nel profondo.” Racconta il Maestro.

LUMINA è il primo brano del nuovo album di Roberto Cacciapaglia, Aural – Songs on Reality (in uscita in primavera 2026) e la soglia del nuovo tour italiano – prodotto da Baobab – che partirà ad aprile.

Le date del tour:



11.04 – Crema, Teatro San Domenico

12.04 – Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi

14.04 – Bologna, Teatro Celebrazioni

23.04 – Firenze, Teatro Niccolini

29.04 – Milano, Conservatorio Giuseppe Verdi

09.05 – Roma, APDM Ennio Morricone, Sala Petrassi

Biglietti disponibili su: https://www.robertocacciapaglia.com/concerts

https://www.ticketone.it/artist/roberto-cacciapaglia/

https://www.youtube.com/user/webcacciapaglia

