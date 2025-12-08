“Quarta Repubblica”, ex Ilva, tensioni tra sindacati. Protesta alla fiera “Più libri più liberi”

“Quarta Repubblica“, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

In apertura, l’aggressione avvenuta davanti all’ex Ilva di Cornigliano, in cui il segretario generale della Uilm Luigi Pinasco, il segretario organizzativo Claudio Cabras e alcuni delegati sono stati presi a calci e pugni da individui della Fiom.

A seguire, le polemiche di “Più libri più liberi” 2025, dopo la protesta di circa cento case editrici contro la partecipazione di “Passaggio al Bosco”, casa editrice accusata da autori, editori e personalità della cultura di avere un catalogo che esalta figure ed esperienze del pantheon nazifascista e antisemita.

Poi, il tema sicurezza con il caso del gioielliere Mario Roggero, condannato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio nel 2021, e tutte le novità sul caso dell’aggressione allo youtuber Cicalone

Infine, un approfondimento sull’inchiesta Garlasco.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Antonio Di Pietro, Fausto Biloslavo, Simone Cicalone, Rita Cavallaro, Ginevra Bompiani, Pigi Battista, Giorgio Beretta, Liborio Cataliotti, Andrea Ruggieri, Angelo D’Orsi, Simonetta Matone e Giuseppe Cruciani.

