MUSICA

“Non Stiamo Bene Da Soli”: terzo singolo della cantautrice napoletana Florinda

Florinda torna con il nuovo singolo “Non Stiamo Bene Da Soli”.

Sonorità e groove anni ’90, synth scintillanti, ritornello catchy e squisitamente pop: “Non Stiamo Bene Da Soli” è l’ennesima prova del talento della cantautrice napoletana nel miscelare musica tradizionale e sound internazionale.

Florinda
Florinda

Il brano parla di una coppia che si lascia e si ritrova, perché in fondo la solitudine non fa per gli esseri umani.

Florinda è salita alla ribalta nella scena musicale italiana attirando l’attenzione con i suoi due precedenti singoli, “Ma che vuò” e “Vorrei odiarti”, che si contraddistinguevano per le belle melodie e la produzione raffinata a cura di D-Ross e Startuffo.

