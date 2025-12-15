5.3 C
Milano
lunedì, Dicembre 15, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Disponibile la riedizione di “A Very Special Mario Christmas” di Mario Biondi

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
60
Cover_Mario-Biondi_A-Very-special-Mario-Christmas
Cover_Mario-Biondi_A-Very-special-Mario-Christmas

Disponibile “A VERY SPECIAL MARIO CHRISTMAS” per Sony Music Italia, la riedizione del fortunato album “Mario Christmas” del 2013, contenente una raccolta dei più celebri brani natalizi reinterpretati da MARIO BIONDI.

Mario Biondi
Mario Biondi

Oltre ai classici del Natale rivisitati al tempo, comprende anche il brano “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, una raffinata rivisitazione della canzone scritta da Steve Allen e resa celebre nel 1953 da Louis Armstrong, un’artista che Mario Biondi ha sempre citato come fonte d’ispirazione fondamentale per la sua carriera.

La collaborazione con il pianista jazz Antonio Faraò aggiunge al brano un tocco di sofisticatezza strumentale. Per la prima volta è disponibile in versione fisica anche il brano del 2020 “This Is Christmas Time”.

La riedizione di “A Very Special Mario Christmas” è disponibile in CD ed LP.

Di seguito la tracklist:

1) Mario Wish U a Merry Xmas

2) Cool Yule – feat. Antonio Faraò

3) This Is Christmas Time

4) Santa Claus Is Coming to Town

5) Please Come Home for Christmas

6) Happy Xmas (War Is Over)

7) Last Christmas

8) Have Yourself a Merry Little Christmas

9) Driving Home for Christmas

10) My Christmas Baby (The Sweetest Gift)

11) Let It Snow – Mario Biondi

12) This Christmas

13) God Rest Ye Merry Gentleman

14) Dreaming Land

15) White Christmas

16) Close to You

17) After the Love Has Gone Dave Pensado Mix

Nel 2026 MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggerà un traguardo straordinario: i 20 anni di una carriera internazionale, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, cominciata con l’esplosione del singolo “This Is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

www.facebook.com/mariobiondiufficiale

www.instagram.com/mariobiondiofficial

www.tiktok.com/@mariobiondiufficiale
www.twitter.com/mariobiondi

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

 

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Non Stiamo Bene Da Soli”: terzo singolo della cantautrice napoletana Florinda
Articolo successivo
Incidenti ferroviari complessi: Maxi- esercitazione in galleria a Malpensa
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy