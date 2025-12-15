Disponibile “A VERY SPECIAL MARIO CHRISTMAS” per Sony Music Italia, la riedizione del fortunato album “Mario Christmas” del 2013, contenente una raccolta dei più celebri brani natalizi reinterpretati da MARIO BIONDI.

Oltre ai classici del Natale rivisitati al tempo, comprende anche il brano “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, una raffinata rivisitazione della canzone scritta da Steve Allen e resa celebre nel 1953 da Louis Armstrong, un’artista che Mario Biondi ha sempre citato come fonte d’ispirazione fondamentale per la sua carriera.

La collaborazione con il pianista jazz Antonio Faraò aggiunge al brano un tocco di sofisticatezza strumentale. Per la prima volta è disponibile in versione fisica anche il brano del 2020 “This Is Christmas Time”.

La riedizione di “A Very Special Mario Christmas” è disponibile in CD ed LP.

Di seguito la tracklist:

1) Mario Wish U a Merry Xmas

2) Cool Yule – feat. Antonio Faraò

3) This Is Christmas Time

4) Santa Claus Is Coming to Town

5) Please Come Home for Christmas

6) Happy Xmas (War Is Over)

7) Last Christmas

8) Have Yourself a Merry Little Christmas

9) Driving Home for Christmas

10) My Christmas Baby (The Sweetest Gift)

11) Let It Snow – Mario Biondi

12) This Christmas

13) God Rest Ye Merry Gentleman

14) Dreaming Land

15) White Christmas

16) Close to You

17) After the Love Has Gone Dave Pensado Mix

Nel 2026 MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggerà un traguardo straordinario: i 20 anni di una carriera internazionale, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, cominciata con l’esplosione del singolo “This Is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

www.facebook.com/mariobiondiufficiale

www.instagram.com/mariobiondiofficial

www.tiktok.com/@mariobiondiufficiale

www.twitter.com/mariobiondi

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia