venerdì, Dicembre 12, 2025
Arci Bellezza di Milano: Pollio presenterà live “Dopo La Bomba”, il suo nuovo album di inediti

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Il 30 gennaio all’Arci Bellezza di Milano (Via Giovanni Bellezza 16/A) POLLIO presenterà live “DOPO LA BOMBA”, il suo nuovo album di inediti, in uscita il 23 gennaio per Bellezza Records / Universal Music Italia.

“È successo come succedono le cose naturali: lentamente ma in maniera inesorabile – racconta Pollio – Stare lontano mi ha permesso di ripulire i pensieri, riallinearmi ai miei gusti e capire cosa avesse senso per me. Quando ho riconosciuto quella verità nei brani, è stato chiaro che fosse arrivato il momento di tornare.”

L’album, arriva dopo nove anni di silenzio discografico ed è composto da un mosaico di singoli, ognuno dei quali illumina una diversa sfaccettatura di quest’epoca segnata da post-crisi continue, conflitti interiori e tensioni globali, restituendo infine un quadro completo.

Durante il concerto con band al completo, POLLIO oltre agli ultimi brani ripercorrerà il precedente lavoro “Humus” e gli esordi con gli io?drama.

Un live caldo, fisico e autentico in uno dei luoghi più iconici della scena milanese, per una voce che costruisce il suo percorso con uno stile personale e riconoscibile da più di vent’anni.

Biglietti disponibili su Dice https://dice.fm/artist/pollio-6dwx3?lng=it.

Articoli

