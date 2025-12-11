Flavio Briatore ospite stasera da Paolo Del Debbio

Stasera torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Ospite della puntata sarà Flavio Briatore con il quale si parlerà di economia, con un focus particolare sulla manovra, oltre che di lavoro, tasse e dei principali temi della politica nazionale e internazionale.

Nel corso della serata spazio poi ai temi di sicurezza e immigrazione, alla luce della recente presa di posizione dell’Europa sulla disciplina dei rimpatri verso i Paesi sicuri.

Infine, spazio alle festività, con un focus sulle tasche degli italiani e sulle prospettive economiche per il prossimo anno.

Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro, Benedetta Scuderi, Silvia Sardone, Luca Boccoli, Giuliano Granato e Vincenzo Spadafora.

