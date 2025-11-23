Zelig On: da stasera con Paolo Ruffini e Lodovica Comello

Italia 1 porta sul palco i nuovi talenti della comicità con “Zelig On”, in onda da stasera in prima serata. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz.

Ospite speciale della serata: Max Angioni.

In studio, nel corso della prima puntata, si alterneranno: Nikolas Albanese, Vincenzo Albano, Chiara Anicito, Filippo Caccamo, Michele Cosentino, Vincenzo Comunale, Giovanni D’Angella, Andrea Di Marco, Elianto, Chiara Lippi, Francesco Migliazza, Giada Parisi, Max Pieriboni, Nando Prati, Alice Redini, Max Samaritani, Aurelio Sechi, Senso d’Oppio, Davide Spadolà, Antonello Taurino, Virgigno.

Un cast composto da nuove proposte al debutto e da nomi già noti al pubblico, con una significativa presenza femminile, pronti a sperimentare linguaggi e stili differenti. Un vero e proprio laboratorio della risata, frutto di un intenso lavoro di scouting condotto in tutta Italia sotto la guida e l’intuizione creativa di Giancarlo Bozzo.

Non solo palco: con Ale e Franz, il backstage diventa parte integrante dello spettacolo, con interviste irriverenti, sketch dietro le quinte e momenti rubati prima e dopo le esibizioni. Un modo per restituire al pubblico l’atmosfera autentica e imprevedibile della comicità in fase di sperimentazione.

“Zelig On” conferma la capacità del brand di rinnovarsi, di cogliere le nuove tendenze e di valorizzare i talenti emergenti. Un progetto che unisce esperienza e innovazione, mantenendo viva la tradizione di uno dei marchi più amati della televisione.

