Anna Valle e Gianmarco Saurino a teatro con “Scandalo”

«Il desiderio di una donna fa sempre paura. Non se ne parla mai, porta scompiglio, è eversivo, rivoluzionario, scandaloso».

Prende le mosse da questa riflessione Scandalo, il nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo, che inaugura la Stagione di prosa 2025/2026 del Teatro Celebrazioni di Bologna e che vede protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino. Lo spettacolo, che indaga con ironia e profondità le dinamiche dell’amore, del desiderio e del pregiudizio, è in programma venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 novembre (feriali ore 21.00, festivo ore 17.30).

La narrazione ruota attorno alla figura di Laura (Anna Valle), cinquantenne e scrittrice affermata, nota però al mondo letterario, e non solo, come la “sposa bambina” di un celebre scrittore, recentemente scomparso.

Nella sua villa sull’Appia Antica, alle porte di Roma, è circondata solo dalla sua editor Giulia, dal vicino Roberto e da Alice, una ragazza che vive in casa con lei. Profondamente sola, appare disinteressata sia a riprendere la scrittura che a vivere.

La sua immobilità viene interrotta dall’arrivo di Andrea (Gianmarco Saurino), un giovane uomo – diretto, sfrontato e audace – assunto dal marito Goffredo poco prima di morire per riorganizzare la loro imponente libreria.

Tra i due ci sono i medesimi 24 anni che scandalizzarono il mondo al tempo del suo matrimonio. Laura, ora matura e consapevole, sa che una nuova relazione con Andrea significherebbe un ulteriore, inevitabile scandalo. Ma la tentazione è troppo forte: le sue labbra cercano quelle del giovane uomo e innescano una miccia che cambierà per sempre le regole del gioco.

Scandalo è una commedia brillante dal ritmo serrato sui pregiudizi più radicati, sui rapporti di genere e sui tabù che si credevano superati. È una satira sulla doppia morale della società: l’audacia e la spregiudicatezza che vengono celebrate come virtù maschili si trasformano, inspiegabilmente, in colpe imperdonabili quando a manifestarle è una donna.

Si tratta di «un testo divertente e lucidamente spietato sul sesso, sull’amore, su tutto ciò che si può dire e non dire, fare e non fare o, nel mondo letterario, scrivere e non scrivere –afferma Cotroneo.

Un racconto su una donna di oggi, libera, spregiudicata, per tutti vittima inconsapevole del suo desiderio, e un giovane uomo che forse la sta usando, o forse le sta solo dando l’attenzione e l’amore di cui lei ha bisogno. L’amore – continua l’autore – è sempre uno scambio. Sono i termini e gli oggetti di questo scambio a renderlo più o meno scandaloso, inaccettabile o immorale».

Sul palco accanto ai due protagonisti sono impegnati Orsetta De’ Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella.

Le scene dello spettacolo sono di Monica Sironi, i costumi di Alberto Moretti, il disegno luci di Cesare Accetta e le musiche originali di Gabriele Roberto.

Scandalo è una produzione a cura di Gianpiero Mirra e Daniela De Rosa per Diana Or.i.s.

