Il 22 novembre al Superstudio Più di Milano (via Tortona, 27 – ore 19.30) tornano, per la loro terza edizione, i SIAE MUSIC AWARDS, i premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero.

La serata–evento, voluta e organizzata da SIAE e prodotta da Friends & Partners, ha un conduttore d’eccezione, AMADEUS, mentre l’accompagnamento live è a cura del M° Valeriano Chiaravalle.

I SIAE Music Awards arricchiscono il programma della MILANO MUSIC WEEK 2025, di cui SIAE è Promotore.

«La terza edizione dei SIAE Music Awards è la testimonianza di quanto la musica sia una forza viva e condivisa, capace di unire generazioni, generi e linguaggi. Celebriamo gli Autori e gli Editori che, con le loro opere, danno voce al presente e tracciano nuove strade per la musica del futuro. SIAE – dichiara il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi – continua a essere accanto a chi trasforma le idee in emozioni, riconoscendo nella creatività, in tutte le sue forme, il cuore pulsante della nostra identità culturale. È questo il senso più profondo del nostro lavoro: sostenere chi crea».

«I SIAE Music Awards non sono “solo” un premio, o una serata di spettacolo, ma un grande grazie a tutti coloro che fanno vivere la musica: agli autori, ai compositori, agli artisti, agli editori, a chi lavora dietro le quinte per trasformare un’idea, una melodia, una parola in qualcosa che arriva al cuore delle persone. La musica, per me, è sempre stata una compagna di viaggio. È grazie alla musica – spiega Amadeus – se ho sognato, lavorato, mi sono emozionato, e per questo sono davvero felice di tornare a condurre i SIAE Music Awards, perché per me non c’è niente di più bello che celebrarla».

SIAE con i suoi Awards celebra la creatività con una serata speciale in cui tutta l’industria musicale italiana si riunisce per omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono la storia della nostra musica.

