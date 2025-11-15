10.9 C
Svelate le nomination della terza edizione dei Siae Music Awards

Tiziana Barbetta
Terza edizione dei Siae Music Awards
Terza edizione dei Siae Music Awards

Il 22 novembre al Superstudio Più di Milano (via Tortona, 27 – ore 19.30) tornano, per la loro terza edizione, i SIAE MUSIC AWARDS, i premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero.

La serata–evento, voluta e organizzata da SIAE e prodotta da Friends & Partners, ha un conduttore d’eccezione, AMADEUS, mentre l’accompagnamento live è a cura del M° Valeriano Chiaravalle.

 I SIAE Music Awards arricchiscono il programma della MILANO MUSIC WEEK 2025, di cui SIAE è Promotore.

«La terza edizione dei SIAE Music Awards è la testimonianza di quanto la musica sia una forza viva e condivisa, capace di unire generazioni, generi e linguaggi. Celebriamo gli Autori e gli Editori che, con le loro opere, danno voce al presente e tracciano nuove strade per la musica del futuro. SIAE – dichiara il Presidente della SIAE Salvatore Nastasicontinua a essere accanto a chi trasforma le idee in emozioni, riconoscendo nella creatività, in tutte le sue forme, il cuore pulsante della nostra identità culturale. È questo il senso più profondo del nostro lavoro: sostenere chi crea».

«I SIAE Music Awards non sono “solo” un premio, o una serata di spettacolo, ma un grande grazie a tutti coloro che fanno vivere la musica: agli autori, ai compositori, agli artisti, agli editori, a chi lavora dietro le quinte per trasformare un’idea, una melodia, una parola in qualcosa che arriva al cuore delle persone. La musica, per me, è sempre stata una compagna di viaggio. È grazie alla musica – spiega Amadeusse ho sognato, lavorato, mi sono emozionato, e per questo sono davvero felice di tornare a condurre i SIAE Music Awards, perché per me non c’è niente di più bello che celebrarla».

SIAE con i suoi Awards celebra la creatività con una serata speciale in cui tutta l’industria musicale italiana si riunisce per omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono la storia della nostra musica.

https://www.siae.it

