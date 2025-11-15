10.9 C
MUSICA

“Ad un passo dalla mia follia”, il nuovo singolo della cantautrice Laura Mà

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
È disponibile in radio e in digitale “AD UN PASSO DALLA MIA FOLLIA, il nuovo singolo della poliedrica cantautrice LAURA MÀ (distrokid.com/hyperfollow/lauram/ad-un-passo-dalla-mia-follia).

 Il brano racconta le vite invisibili dei senzatetto, esplorando la fragilità e la dignità di chi vive ai margini della società. La canzone restituisce volti e storie che spesso non vengono guardati, senza pietismo, ma con verità e forza emotiva.

AD UN PASSO DALLA MIA FOLLIA mette in luce la possibilità di risalire dalle cadute più profonde, trasformando dolore e solitudine in energia e speranza.

Laura Mà usa parole dirette e taglienti, capaci di dare voce a chi è stato dimenticato, evocando riscatto e rinascita. Il brano accompagna il testo con una musica che fa ballare, ma senza nasconderne la verità e l’autenticità.

«È uno specchio crudo e lucido della fragilità umana, quella che può toccare chiunque: in un momento sbagliato, in una scelta difficile, in una solitudine troppo pesante da portare. – racconta Laura Mà – Ma dentro questa caduta c’è sempre una scintilla: la musica che fa danzare, che abbraccia, che salva, che trasforma il dolore. Perché anche quando cadi, anche quando sei ai margini, la rinascita è sempre possibile».

