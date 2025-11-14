12.1 C
“Quarto Grado”: Chiara Poggi e Pierina Paganelli

Nuzzi e Viero
Nuzzi e Viero

Oggi alle 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco.

Dopo i risultati della nuova analisi sulle impronte presenti nella villetta e riconducibili a Chiara Poggi, al fratello e a un carabiniere, arrivano anche quelli sulle unghie della vittima: il DNA appare incompleto, misto e non identificativo di un singolo individuo.

Uno scenario che scriverà una nuova verità sull’omicidio?

Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023.

La difesa dell’unico indagato, Louis Dassilva, accende i riflettori su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, che lo difende e conferma le accuse proprio contro Louis, suo ex amante.

Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

