Balena Show, domani al Politeatro Milano

Quando arriva La Balena, nulla è prevedibile. E forse è proprio questo il bello.

Il gruppo di improvvisatori più amato di Milano torna in scena al Politeatro con quattro serate imperdibili, tra comicità, poesia e colpi di genio.

La prima data, sabato 15 novembre, inaugura una nuova stagione di spettacoli travolgenti firmati Teatri Possibili APS.

Protagonisti sul palco Davide Arcuri, Eugenio Galli, Agnese Vismara, Gabriele Carabelli,

Spazia D’Onofrio e il maestro Fabio Pavan alle musiche, affiancati da ospiti speciali di fama

nazionale che, in due delle quattro serate, renderanno l’esperienza ancora più esplosiva e

imprevedibile.

Da oltre quindici anni La Balena vive dell’istante: nessun copione, solo il presente che si fa teatro. Le idee nascono sul palco e prendono vita grazie agli spunti del pubblico, che diventa parte integrante dello spettacolo, complice e creatore insieme agli attori.

Ogni scena è una sorpresa, ogni gesto un’occasione per ridere, emozionarsi e lasciarsi stupire.

Dal caos all’armonia, dal nonsense alla tenerezza: tutto cambia in un battito di ciglia.

Accanto agli spettacoli, Teatri Possibili propone anche workshop di improvvisazione aperti agli allievi e condotti dagli stessi protagonisti de La Balena, per vivere in prima persona la magia dell’improvvisazione e scoprire la libertà del “qui e ora”.

La Balena Impro Show è un’esperienza di teatro vivo, autentico, sempre nuovo. Perché con La Balena nulla è scritto… e tutto può accadere.

Informazioni

Data: Sabato 15 novembre 2025, ore 20.00

Luogo: Politeatro, Viale Lucania 18, Milano

Biglietti: su Mailticket o in loco dalle ore 19.30

Organizzazione: Teatri Possibili APS

Spettacolo: La Balena Impro Show – “Essere pronti è tutto!”

Informazioni: info@teatripossibili.it – 02 83 23 182

