Polizia locale arrestato parrucchiere: sostanze stupefacenti

Lunedì sera gli agenti della Polizia locale di Milano hanno arrestato un cittadino egiziano titolare di un negozio di parrucchiere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, insospettiti da un continuo via vai nel negozio non coerente con l’attività commerciale, hanno effettuato una perquisizione sia negli spazi dell’attività sia presso l’abitazione dell’arrestato.

Sono state trovate in totale 123 pasticche di Contramal (tramadolo) e sei flaconi dello stesso principio attivo in gocce, 2 confezioni di Fentanyl, 15 pasticche di Alprazolam (benzodiazepina), 149 pastiglie di Viagra.

Per quel che concerne i medicinali sequestrati si procederà ad analisi qualitativa al fine di accertare l’effettiva presenza di principio attivo, vista anche la diffusione online di prodotti farmaceutici contraffatti.

Sono stati trovati anche circa 2.500 euro in contante, suddivisi in banconote da 50 euro.

