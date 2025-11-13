15.5 C
Milano
giovedì, Novembre 13, 2025
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Polizia locale arrestato parrucchiere: sostanze stupefacenti

Davide Falco
By Davide Falco
0
51
polizia-locale-milano
polizia-locale-milano

Lunedì sera gli agenti della Polizia locale di Milano hanno arrestato un cittadino egiziano titolare di un negozio di parrucchiere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, insospettiti da un continuo via vai nel negozio non coerente con l’attività commerciale, hanno effettuato una perquisizione sia negli spazi dell’attività sia presso l’abitazione dell’arrestato.

Sono state trovate in totale 123 pasticche di Contramal (tramadolo) e sei flaconi dello stesso principio attivo in gocce, 2 confezioni di Fentanyl, 15 pasticche di Alprazolam (benzodiazepina), 149 pastiglie di Viagra.

Per quel che concerne i medicinali sequestrati si procederà ad analisi qualitativa al fine di accertare l’effettiva presenza di principio attivo, vista anche la diffusione online di prodotti farmaceutici contraffatti.

Sono stati trovati anche circa 2.500 euro in contante, suddivisi in banconote da 50 euro.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
“Dritto e Rovescio”, il nuovo Decreto sicurezza e la manovra economica
Articolo successivo
Apre il Cinemino Navigli nell’ex locale di jazz Le Scimmie
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy