Apre il Cinemino Navigli nell’ex locale di jazz Le Scimmie

A Milano si registra il 20% del fatturato cinematografico italiano, ma in una zona trendy e popolosa come i Navigli non c’era più un cinema da decenni.

Hanno rimediato a questa carenza Agata De Laurentiis e Guido Casali, già fondatori del Cinemino di via Seneca, che insieme al regista Giorgio Scorza hanno dato vita a NOISE-il Cinemino, che apre i battenti oggi in via Ascanio Sforza 49 negli spazi dello storico locale jazz Le Scimmie, annunciato da una locandina di ZeroCalcare.

Con film in lingua originale e sottotitolati, incontri editoriali, musica live e sperimentazioni artistiche, la programmazione offre un ventaglio di iniziative creative e stimolanti, che si propongono di intercettare diversi segmenti di pubblico, dalle famiglie ai lavoratori, dai pensionati ai numerosi studenti stranieri degli atenei limitrofi come Naba, Iulm e Bocconi.

Un “laboratorio della contemporaneità ibrido e partecipato – come lo ha definito l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – di cui Milano aveva bisogno, anche per restituire vita a un luogo simbolico della nostra città”. Il Cinemino Navigli sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 2, sabato e domenica anche la mattina per matinée, bruch e aperitivi “con proposte leggere, stagionali, chilometro zero e ‘inclusive’, sia per i prezzi accessibili sia per il coinvolgimento di piccoli produttori di birre artigianali e della società di panificazione Panaté GLIevitati, che opera all’interno delle carceri”, ha spiegato Guido Casali.

Non mancheranno i workshop su salute, cibo e sostenibilità, temi omogenei a una proposta culturale “di qualità e profondità, che incontra le esigenze di un pubblico in trasformazione”, come ha sottolineato Agata De Laurentiis. Il locale, caratterizzato da ambienti modulari e integrati, può essere utilizzato contemporaneamente come cinema, bar, club e coworking. Ingresso senza obbligo di tessera, chi necessita di portare il proprio cane troverà porte aperte.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia